В Орле на остановке нашли «ничейного» ребенка

19.2.2020 | 15:09 Новости, Происшествия

Отыскать родителей четырехлетней девочки помогли росгвардейцы.

Вчера вечером на остановке «Гипсовый комбинат» в Орле маленькая девочка оказалась без родителей. Внимание на малышку обратили сотрудники Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ребенок был напуган и не смог рассказать ничего о себе. Стражи порядка устроили девочку погреться в машине, а сами попытались найти родителей ребенка. Но поблизости их так и не обнаружили. Девочку пришлось вести в отделение полиции.

— Здесь к поискам родителей ребенка приступили сотрудники ПДН ОП №1 по Железнодорожному району УМВД России по г. Орлу. Совместными усилиями личность мамы и папы девочки была установлена. В настоящее время проводится проверка по данному факту, — рассказали в Росгвардии,

При каких обстоятельствах девочка оказалась одна на остановке, не сообщается.

ИА «Орелград»

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