В Орле проверили «скорую помощь»

Работу службы скорой медицинской помощи оценили аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановую проверку «отдельных вопросов целевого и эффективного расходования средств на материально-техническое обеспечение служб скорой медицинской помощи». Объектами контрольного мероприятия стали областной департамент здравоохранения и «Станция скорой медицинской помощи». Общий объем проверенных средств составил 403,225 миллиона рублей. Нарушений выявлено на 1,48 миллиона.

Так, нарушения условий соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году потянули на 192,7 тысячи рублей, неправомерные расходы в сфере оплаты труда – на 116,8 тысячи рублей (они выразились в установлении должностных окладов, не предусмотренных штатным расписанием), неэффективные расходы – на 244,4 тысячи рублей.

«Учреждением в проверяемом периоде производились закупки у единственного поставщика по ценам, значительно превышающим предложения на рынке, что противоречит принципу, изложенному в ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, — говорится в отчете КСП. — В результате учреждением была упущена возможность экономии средств в сумме 199,9 тысячи рублей».

Нарушения в сфере бухгалтерского учета составили 672,9 тысячи рублей. В частности, в отчетности была занижена стоимость медикаментов. Нарушения в сфере закупок, исчисляемые в денежном эквиваленте в 253,2 тысячи рублей, выразились в приемке и оплате поставленного товара, не соответствующего условиям контракта.

В адрес главного врача БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» уже внесено представление об устранении выявленных нарушений. Результаты проверки были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области.

ИА «Орелград»