«Зеленую рощу» рассмотрят  в УФАС

Антимонопольщики вызывают «на ковер» регоператора. Под подозрение попала сделка по закупке мусорных контейнеров.

Желание УК «Зеленая роща» купить мусорные контейнеры у единственного поставщика вызвало подозрения орловского УФАС. Управление усмотрело в действиях регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами признаки нарушения части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Речь идет о закупке у ООО «ТоргКомс-Групп» в обход конкурсных процедур.

Как пояснил глава регионального УФАС Андрей Кирьянов, приобретать товары или услуги без проведения конкурса «Зеленая роща» имеет право. Но – при соблюдении ряда условий. Так, сумма сделки не должна превышать 100 тыс.рублей. Либо должны иметься доказательства того, что заключение сделки с любым другим участником невозможно.

Но при проведении закупки у «ТоргКомс-Групп» регоператор этих условий не соблюдал. Более того, УФАС выяснило, что в данных торгах могли бы участвовать по меньшей мере пять поставщиков. Но «Роща» предпочла «своего» поставщика, заключив с них договор «без проведения конкурсных процедур путем закупки у единственного поставщика».

Аукцион был объявлен в сентябре прошлого года. Цена контракта – около 8 млн рублей. Тогда «Зеленую рощу» возглавлял Александр Ворожбит. Рассмотрение дела в УФАС назначено на 4 марта.

Тем временем, в Сети обсуждают новые мусорные контейнеры во дворах орловских многоэтажек. «Новые мусорные контейнеры, замененные только в середине января под новые мусоровозы. Качественные и надежные трещины до середины! Замена металла на пластик! А вот прежние, в отличном состоянии, вывезены неизвестно куда… Машкарина, 20» — подписал автор фотографию контейнера с «надежной» трещиной.

ИА «Орелград»