Коронавирус оставил орловский Ветсанутильзавод без инвесторов

Мировая эпидемия сорвала переговоры.

Глава областного департамента промышленности Геннадий Парахин заявил, что убыточным орловским Ветсанутильзаводом заинтересовались китайские инвесторы. Но мешает коронавирус, который затягивает проведение переговоров, передает слова чиновника «ОрелТаймс».

Сегодня предприятие находится в плачевном финансовом состоянии. На 12 февраля 2020 года кредиторская задолженность составила 10 млн рублей, чистые активы «ушли» в минус на 3 млн рублей. Такие данные привел данные руководитель областного Управления ветеринарии Алексей Максимовский. Он заявил, что уже неоднократно на заседаниях комитета говорилось, что без модернизации оборудования завод будет терпеть убытки.

К слову, на новое оборудование из областного бюджета выделены субсидии более 46 млн рублей. Сейчас изучается рынок оборудования. По словам Парахина, в ближайшее время орловские представители «за счет поставщика оборудования» поедут в Ярославскую область выбирать приборы.

ИА «Орелград»