«Корпорацию развития Орловской области» назвали стабильно убыточной

КСП проверила работу акционерного общества.

Контрольно-счетная палата обнародовала результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Корпорация развития Орловской области». Общий объем проверенных средств, исчисляемый в денежном эквиваленте, составил 55,6 миллиона рублей. Корпорация является «специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Орловской области». Ее основными целями изначально были заявлены создание и продвижение положительного имиджа региона, развитие инвестиционной деятельности на территории области и содействие в реализации инвестиционных проектов.

«Финансово-хозяйственная деятельность Корпорации за период с 2011г. по 2019г. была стабильно убыточной, — говорится в отчете КСП. — За 2018 год убыток Общества составил 3,7 миллиона рублей, в 2019 году (9 месяцев) по данным промежуточной отчетности имеется риск значительного роста убытка».

Также сообщается, что накопленные убытки привели к снижению показателя чистых активов за 2018 год. Их величина уменьшилась на 10 процентов. Превышение уставного капитала над стоимостью чистых активов на момент проверки составило 3,9 миллиона рублей, что, по мнению аудиторов, вызывает риск нестабильного финансового положения организации.

«Доходная часть Общества в проверяемом периоде складывалась в основном за счет средств, полученных от аренды и эксплуатации резидентами объектов инфраструктуры индустриального парка, в том числе: ООО «Центральная крупяная компания», ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов», — следует из отчета. — Обществом получено в проверяемом периоде доходов за счет основной деятельности в сумме 4,3 миллиона рублей в 2018 году и 3,1 миллиона — в 2019 году (9 месяцев), а также за счет финансовых вложений — 591 тысяча рублей в 2018 году, 531 тысяча — в 2019-м. Объем доходов Общества от финансовых вложений имеет тенденцию к сокращению».

В то же время расходы компании имеют тенденцию роста, причем половина из них – это затраты на заработную плату. Примечательно, что фонд оплаты труда генерального директора в 2018 году составил 22,6 процента от общего фонда оплаты труда работников общества, за 9 месяцев 2019 года — 21,3 процента. В КСП считают, что увеличение расходов обусловлено «наличием незавершенного строительства инфраструктуры для привлечения потенциальных инвесторов, объемов начисленной амортизации на объекты инфраструктуры, введенные в эксплуатацию, низкой инвестиционной активностью, ростом расходов на аппарат, а также сокращением получаемых доходов».

Анализ также показал, что деятельность корпорации в проверяемом периоде осуществлялась по двум основным направлениям. Первое – это поддержание и обеспечение развития индустриального парка «Зеленая роща», предоставление услуг резидентам этого парка, управление объектами инфраструктуры и их эксплуатация. Второе направление — сопровождение инвестиционных проектов на территории региона.

В отчете отмечено, что с 2011 года регионе создан и действует только один индустриальный парк, расположенный в Мценском районе. Также определено шесть потенциальных площадок, способных заинтересовать инвесторов для размещения производств.

«Учитывая, что выручка от предоставления инвесторам земельных участков индустриального парка является источником финансирования проектов развития инфраструктуры, установленная стоимость продажи и сдачи в аренду земельных участков парка не корректировалась длительный период времени (6 лет) в сторону увеличения и как следствие повлекла превышение фактических затрат управляющей компании, — считает КСП.

Аудиторы подсчитали, что фактически объем средств, вложенных корпорацией в создание объектов инфраструктуры за весь период деятельности, по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 126,8 миллиона рублей, то есть 22 процента от предусмотренных проектно-сметной документацией средств на строительство парка.

Кстати, корпорация получила немалое финансирование за счет бюджетных средств. Так, в 2012 году правительство Орловской области внесло в ее уставный капитал 100 миллионов рублей. Еще 46,9 миллиона она получила в виде субсидии на возмещение затрат по созданию объектов инфраструктуры индустриального парка, а 33,3 миллиона — из регионального Дорожного фонда на возмещение затрат, понесенных на строительство дорожной инфраструктуры.

«Анализ инвестиционной деятельности Общества показал, что деятельность по привлечению инвесторов в парковую зону имеет низкую эффективность, а объемы вложенных средств в инфраструктуру на плановую потребность всей наполняемости парка, фактически на текущий момент не оправдывают используемые мощности, — констатирует КСП. — Данная тенденция может вызвать риск нерационального расходования вложенных средств».

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»