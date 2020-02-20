Маршрутчики вышли в рейс, чтобы порадовать Блохина

20.2.2020 | 14:09 Новости, Общество

Выйдя вечером на остановки, чиновники на удивление недолго ждали транспорт.


Накануне, 19 февраля, «Губернаторский контроль» совместно с ГИБДД по городу проверили работу общественного транспорта в вечернее время. Как ни удивительно, все автобусы в тот вечер ходили по расписанию.

Напомним, ранее чиновники сказали, что будут проверять работу тех маршруток, на которые чаще всего жалуются жители города.

— Первой остановкой, куда приехал «Губернаторский контроль», стал микрорайон «Новая Ботаника». Согласно маршрута здесь ходят два автобуса № 21 и № 39 с интервалом 15-20 минут. Всего 8 единиц техники. Отметим, что в этот вечер, маршрутки ходили в соответствии с графиком, — рассказали пресс-службе горсовета.
А зампред орловского правительства Денис Блохин смело предположил, что «вероятно это связано с тем, что он анонсировал объезд «Губернаторского контроля».

Больше всего нареканий от орловцев на работу общественного транспорта после 20.00 «Губернаторский контроль» услышал на остановке в микрорайоне «Лужки». Люди сетовали на то, что вечером практически невозможно уехать из этого микрорайона.
Завершился объезд на остановке «Стадион им. Ленина». Несмотря на позднее время, транспорт здесь ходил по расписанию.

Мэр Орла Василий Новиков подчеркнул, что такие объезды совместно с «Губернаторским контролем» станут постоянными, пока не будет наведен полный порядок в этой сфере.

Будут ли о рейдах снова сообщать заранее, в пресс-релизе не уточнили.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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