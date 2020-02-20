Под Орлом мужчина пытался убить беспомощную женщину

Жертвой нападавшего стала 89-летняя жительница Хотынецкого района.

Подробности этого происшествия рассказали в прокуратуре Орловской области. Оно произошло в Хотынецком районе. По версии следствия, местный житель напал на свою пожилую родственницу, желая ее ограбить.

Потерпевшая родилась в далеком 1931 году. У нее плохое зрение. Этим и решил воспользоваться злоумышленник. Он пришел к ней домой и обманул ее, представившись ее сыном. Пенсионерка не сразу, но поверила и впустила его в свой дом.

Оказавшись внутри, мужчина изменил тон. Он начал угрожать и требовать деньги. Сообщается, что налетчик применил физическое насилие, а затем. Чтобы скрыть следы преступления, взял платок и попытался задушить им свою жертву. К счастью, на помощь ей подоспел сосед.

По итогам этого инцидента было заведено два дела: по ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление).

Расследование уже завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вместе с материалами уголовного дела оно направлено в Хотынецкий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок заключения. Максимум за покушение на убийство — 15 лет, за разбой с незаконным проникновением в жилище – 12 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»