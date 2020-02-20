В Орле чиновники ответят за упавшие на ребенка футбольные ворота

Семья пострадавшего ребенка отсудила у чиновников компенсацию.



В Орле областная судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменения решение Орловского районного суда, вынесенное в ноябре 2019 года. Иск подала жительница поселка городского типа Знаменка к администрации этого поселения. Она просила о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ее несовершеннолетнему ребенку.

Из материалов дела следует, что ЧП произошло в июле 2019 года. Сын истицы играл на спортивной площадке. На него упали не закрепленные футбольные ворота. В результате ребенок получил травму головы. На «скорой» он был доставлен в травматологический пункт, где ему наложили несколько швов.

«Травма головы вызвала болезненные и неприятные ощущения у ребенка, привела к необходимости наложения швов, от чего по настоящее время на голове остался шрам, — говорится в материалах дела. — После произошедшего случая ребенок более недели находился в подавленном психологическом состоянии, боялся выходить на улицу».

Истец просила суд взыскать с ответчика 60 тысяч рублей. Она заявила, что причиной происшествия стало несоблюдение правил эксплуатации детской спортивной площадки. Кстати, их регламентирует ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации».

Ворота «не были защищены от опрокидывания, не были должным образом закреплены в установленном законом порядке». Кроме того, по мнению истицы, они по своим размерам не соответствуют требованиям, предъявляемым для мини-футбольных и гандбольных ворот.

Администрация городского поселения Знаменка требования не признала. По мнению ответчика, футбольные ворота соответствуют требованиям ГОСТа, они были установлены и закреплены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Также представители администрации заявили, что «общественная территория не является опасным объектом, частично огорожена забором, и имеет круглосуточный доступ для жителей поселка, а футбольные ворота при надлежащем их использовании не могут нанести вред здоровью или имуществу гражданина, без воздействия на них человека не опрокидываются».

Однако суды двух инстанций пришли к выводу о «доказанности причинения вреда здоровью несовершеннолетнего сына истца по вине ответчика, не обеспечившего надлежащую эксплуатацию футбольных ворот в соответствии с их назначением и нормативными документами».

Они нашли причинно-следственную связь между «действиями по ненадлежащему исполнению обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации футбольных ворот и наступившим вредом, причиненным здоровью ребенка». В результате иск был удовлетворен, чиновников обязали выплатить заявленную компенсацию морального вреда.

ИА «Орелград»