В Орле подростки обчистили машину

Задержать преступников удалось по горячим следам.

Вчера ночью в полицию обратились очевидцы и рассказали, что кто-то грабит припаркованный во дворе дома по улице МОПРа автомобиль. Когда сотрудники полиции прибыли на место, в «раздербаненной» машине уже никого не было. Но поиск по окрестным дворам для результат.

— В одном из подъездов стражи правопорядка обратили внимание на молодого человека – его руки были испачканы машинным маслом. В ходе разговора с полицейскими гражданин сознался в совершенном преступлении. Также был установлен и его подельник. Злоумышленниками оказались орловцы 2001 года рождения и 2003 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД. — В квартире 19-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты похищенные с автомобиля аккумулятор, магнитола, колонки, коврики.

Полиция возбудила дело о краже.

ИА «Орелград»