В Орловской области выдали кредит под 912 процентов годовых

Орловский облсуд защитил права орловской заемщицы.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда в апелляционной инстанции рассмотрела гражданское дело по исковому заявлению жительницы Кромского района к микрофинансовой организации о признании обязательства прекращенным и взыскании неосновательного обогащения.

Из материалов дела следует, что еще в 2014 году женщина заключила с одной из микрофинансовых компаний договор микрозайма. Ей был предоставлен заем в сумме 9350 рублей под 730 процентов годовых. Но в договор было включено условие, что в случае невозврата займа в срок процентная ставка изменяется до 912,5 процента годовых. Кроме того, по условиям договора долг должен был быть погашен единовременным платежом в размере 12342 рубля, из которых 9350 рублей — основной долг, а 2992 рубля – проценты.

В установленный срок женщина деньги не вернула. Но в том же 2014 году она заключила с фирмой дополнительное соглашение, которое немного изменило условия оплаты. Часть денег заемщица внесла, и на сентябрь 2014 года сумма основного долга составила чуть более 8,3 тысячи рублей.

Спустя год одна микрофинансовая организация переступила права требования долга другой МФО, и у женщины начались неприятности. Она внесла в кассу МФО 60 тысяч рублей, потом еще 10 тысяч, потом еще пять тысяч… Потом права требования долга вновь были переуступлены, и женщина оказалась должна новой МФО, после чего эта «операция» была провернута еще раз…

Словом, МФО менялись одна за другой, и каждая как бы заново требовала с заемщицы деньги. В иске она указала, что за прошедшие годы заплатила в общей сложности 95 тысяч рублей и это притом, что заняла всего 9350. Суд первой инстанции пришел к выводу, что со стороны МФО имеется неосновательное обогащение «в виде полученных денежных средств в счет несуществующего обязательства».

Районный суд обязал компанию вернуть женщине почти 80 тысяч рублей переплаты. Однако областной суд пересчитал сумму взыскания и уменьшил ее до 25 тысяч. Тем не менее, в суде был доказан факт неосновательного обогащения МФО за счет явно небогатой орловчанки.

ИА «Орелград»