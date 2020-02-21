Из-за ремонта школы орловских учеников распустят по домам

21.2.2020 | 17:15 Новости, Общество

Строители боятся не успеть закончить все работы за летние каникулы.

В середине мае ученики школы №1 в г. Ливны покинут свое учебное заведение. Для них будут организованы внеаудиторные занятия, пишет газета «Уездный город». Это связано с предстоящим масштабным ремонтом учебного заведения.

— В этом году мастерам предстоит капитально отремонтировать кровлю и систему отопления. На эти цели было выделено более 9 млн. рублей по межведомственной программе развития и укрепления инфраструктуры объектов социальной сферы Орловской области, — сообщает издание.

По словам начальника управления общего образования местной администрации Юрия Преображенского, предстоит провести большой объем работ, за время летних каникул строители могут не успеть завершить ремонт. Поэтому было принято решение, что с 12 мая дети уже не будут посещать учебное заведение. Для школьников будет организована внеаудиторная деятельность: экскурсии, дистанционное обучение и так далее.

Что касается весенних каникул, то они пройдут по графику.

ИА «Орелград»

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