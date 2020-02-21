Нарушения вскрыли в центре для ветеранов под Орлом

В учреждении не соблюдались нормы питания проживающих.

Региональная Контрольно-счетная палата отчиталась о проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных БСУ СО ОО «Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда». Общий объем проверенных средств составил 140,262 миллиона рублей.

В отчете КСП приводится краткое описание выявленных нарушений. Так, сообщается, что в учреждении были установлены «отдельные отклонения от нормативов обеспечения проживающих мягким инвентарем и соблюдения норм питания». Также была проанализирована эффективность закупок товаров, работ и услуг. В данном случае были вскрыты нарушения процедурного характера. Кроме того, выяснилось, что учреждение принимало и оплачивало услуги, не предусмотренные договором со специализированной организацией по сопровождению закупочной деятельности.

Были вскрыты нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета и использования субсидий. Деньги учреждению из областного бюджета выделяли на выполнение государственного задания текущего года. Однако часть средств была потрачена на погашение кредиторской задолженности предыдущего года. Тем самым были нарушены условия соглашения о предоставлении субсидий. Последние имеют строго целевое назначение.

«Приказами по учреждению производились ежемесячные доплаты сотрудникам в виде персональных повышающих коэффициентов к должностным окладам, установленных приказами сверх штатного расписания, — отметили в КСП. — Целевые показатели соотношения средней заработной платы среднего медицинского персонала к номинальной средней заработной плате наемных работников за 2018 год и 9 месяцев 2019 года выполнены на 100 процентов, по врачам не выполнены на 9 процентов за 2018 год».

Претензии возникли и к департаменту социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости. По мнению КСП, размер финансового обеспечения выполнения государственного задания утверждался в «отсутствие объективного расчета требуемых затрат на выполнение объема государственного задания». При расчете департаментом не были учтены поступления от приносящей доход деятельности в 2018 году на сумму 26,894 миллиона рублей, в 2019 году — на сумму 28,068 миллиона.

Были вскрыты и другие нарушения. Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»