Под Орлом увековечили память Героя, похороненного в Киеве

Мемориальную доску торжественно открыли в Орловском районе.

Церемония открытия мемориальной доски прошла в Моховицкой средней школе. Об этом сообщает администрация этого муниципального образования. Тем самым была увековечена память о Герое Советского Союза Владимире Меркулове.

Из исторической справки следует, что он родился в 1922 году в деревне Погорелово Орловского района. Его родители были крестьянами. В 1940 году Меркулов был призван на срочную службу. Войну он встретил кадровым военным, но боевое крещение принял в боях на Кубани только в 1943-м году.

«Сражался в составе 15-го отдельного разведывательного авиационного полка, затем продолжил службу в истребительной авиации, — рассказали в администрации Орловского района. — В воздушном бою лейтенант Меркулов спас своего командира — генерал-майора авиации Е.Я. Савицкого — от атаки вражеского истребителя, прикрыв его машину своим «Яком».

Войну Меркулов закончил капитаном. На его счету было более 250 успешных боевых вылетов. Он провел около 100 воздушных боев, лично уничтожил 21 вражеский самолет лично и еще четыре – в группе с товарищами. Был награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды и медалями.

После войны Меркулов продолжил службу, прошел обучение в Военно-воздушной академии. Он дослужился до звания генерал-лейтенант. Владимир Меркулов скончался в 2003 году, похоронен в Киеве.

«Мы сохраняем память о наших земляках для молодого поколения. Знайте героев Отечества, истории их подвигов», — с такими словами к школьникам обратился председатель Совета ветеранов Орловского района Александр Грядунов.

К памятной доске были возложены цветы, а память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

ИА «Орелград»