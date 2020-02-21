Угроза коронавируса вплотную подобралась к Орловской области

21.2.2020 | 11:33 Важное, Медицина, Новости

В Брянске госпитализировали китаянку с высокой температурой

В Брянске из-за угрозы коронавируса отцепили вагон поезда Киев – Москва. У гражданки Китая, которая ехала в столицу России, поднялась температура, сообщил РБК.

«Пассажирку, гражданку Китая, сняли и доставили в инфекционное отделение нашей больницы», — сказали изданию в Брянском отделении Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

У других пассажиров нет подозрения на коронавирус, но на всякий случай их осмотрят. В вагоне находился 21 человек, в том числе 2 проводника.

По данным на 21 февраля из-за эпидемии коронавируса погибли более 2000 человек, заболели еще 76 000. С 20 февраля Россия закрыла границы для граждан Китая, которые планировали въезжать по учебным, рабочим, туристическим и частным визам.

ИА «Орелград»

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