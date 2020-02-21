В Орле рассказали, как получить льготу по налогам

«Секрет» получения льгот раскрыли региональные налоговики.

Получить льготу по имущественным налогам очень просто. По крайней мере, так говорят налоговики. В качестве доказательства они приводят конкретные цифры. Так, по данным управления ФНС России по Орловской области, в 2019 году только в инспекцию по городу Орлу по вопросу предоставления налоговых льгот по имущественным налогам обратилось 9627 человек.

«В частности, в январе 2019 года о своем праве на льготы заявили 908 налогоплательщиков — физических лиц, — подчеркнули в УФНС. — К началу февраля 2020 года в инспекцию поступило 798 таких заявлений».

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию. Для этого необходимо написать заявление по установленной форме.

«Лучше всего подать его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года, — советуют налоговики. — Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте, лично в любой налоговой инспекции или в МФЦ. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось и в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период»

Для ряда категорий граждан действуют так называемый беззаявительный порядок. Налоговые органы сами получают необходимую информацию из других ведомств. Например, заявление на льготы могут не подавать пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров.

«Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»