В Добринский интернат вложат миллионы рублей

В социальном учреждении оборудуют жилой корпус.

Правительство Орловской области приняло решение о подготовке и реализации в 2020-2022 годах инвестиций из областного бюджета в объект капитального строительства государственной собственности. Речь идет о реконструкции незавершенного строительства хозяйственного блока Добринского психоневрологического интерната. Напомним, это — бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания.

Как следует из постановления, недостроенный хозяйственный корпус будет достроен, но уже в качестве жилого корпуса квартирного типа. Общий объем финансирования составит 28,9 миллиона рублей. Из них 2,1 миллиона рублей потратят на проектно-изыскательские работы. Более 26,5 миллионов будет выделено из федерального бюджета.

Корпус планируется небольшим, всего на 20 койко-мест. Заказчиком-застройщиком областные власти определили госпредприятие «Орелгосзаказчик». Курировать работы будет областной департамент строительства. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.

ИА «Орелград»