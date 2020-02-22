В Орле проверят, как живут маргиналы

Месячник безопасности стартовал в областном центре.

В Орле начались масштабные мероприятия, которые будут проводиться до 17 марта в рамках традиционного месячника «Безопасное жилье». Соответствующий план несколько дней назад утвердила мэрия. Список мероприятий тоже является традиционным. Например, проверяющие посмотрят, везде ли к многоквартирным домам обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники.

Также в городе начато размещение памяток в местах массового пребывания граждан. Они появятся в торговых центрах и общественном транспорте. Совещания о требованиях пожарной безопасности проведут с председателями домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.

Планом предусмотрено оказание адресной помощи гражданам для «приведения в пожаробезопасное состояние домов и квартир, находящихся в неудовлетворительном состоянии». Кроме того, предусмотрено проведение рейдов по домам и бесед на тему неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поговорят с орловцами и о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня.

Особое внимание власти города предписали уделить так называемым социально-незащищенным слоям населения и представителям «группы риска». В нее входят, например, люди, злоупотребляющие спиртным. Впрочем, к ней же относят инвалидов и одиноко проживающих стариков. Рейды пройдут и по тем домам, в которых из-за долгов отключена подача коммунальных ресурсов, в частности, газа и электроэнергии.

ИА «Орелград»