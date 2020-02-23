Под Орлом испугавшийся водитель оплатил сразу 24 штрафа ГИБДД

Приставы нашли способ повлиять на несговорчивого нарушителя.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, сразу 24 штрафа, наложенные сотрудниками ГИБДД, оплатил житель Новодеревеньковского района. Общая сумма составила 14 тысяч рублей.

Впрочем, дело не столько в сумме. Дело в том, что серийный нарушитель отказывался добровольно оплачивать штрафы, продолжая нарушать Правила дорожного движения. Возможно, это только подстегивало его, ведь при таком поведении способно развиться ощущение безнаказанности.

В основном, наказывали водителя за превышение скорости. Однако судебные приставы-исполнители нашли способ повлиять на любителя быстрой езды. Его официально предупредили о том, что в случае оплаты штрафов в отношении него будет вынесено постановление о временном ограничении в праве на управление транспортным средством.

Испугавшись, что у него могут пусть и временно, но отобрать права, лихач тут же собрал необходимую сумму и оплатил все накопившиеся у него штрафы.

ИА «Орелград»