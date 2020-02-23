В Орле наказали забывшего об инвалидах чиновника

Высокопоставленный дорожник оштрафован за нарушение закона о квотах

Начальник ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» будет вынужден заплатить штраф в размере 5000 рублей за нарушение регионального закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. Такое решение принял мировой суд. Кстати, чиновник обжаловал его в вышестоящей инстанции, но его жалоба была отклонена.

Административное дело на него было заведено по итогам прокурорской проверки. Она была проведена по обращению Центра занятости населения Заводского района города Орла.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, было установлено, что «в период с 1 января 2019 года по 29 октября 2019 года начальником… не исполнена обязанность по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для их приема на работу».

Напомним, в Орловской области установлены собственные квоты. Кстати, штрафы для юридических лиц за такое нарушение кратно выше, чем для должностных лиц.

В прокуратуре добавили, что выявленные в ходе проверки нарушения уже устранены. Приказ о создании двух квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов был издан еще в тот период времени, когда в суде рассматривалось административное дело.

ИА «Орелград»