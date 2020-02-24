В Орловской области кабачки продавали под видом бананов

Инспекторы забраковали очень странные семена для дачников.

В Орловской области сотрудники Россельхознадзора провели очередное контрольно-надзорное мероприятие. Они посетили торговую точку индивидуального предпринимателя, расположенную в поселке городского типа Знаменка. Дачникам там предлагали весьма широкий ассортимент семян.

Однако проверка показала, что многие из них как бы и не существуют – они не включены в госреестр реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Одни названия чего только стоят. Например, семена кабачков продавались под «лейблом» «Бананы». Но такого сорта кабачков в госрестрре нет. Поэтому данный товар был забракован и снят с реализации.

Кроме того, инспекторы Россельхознадзора обнаружили в продаже семена других «дачных» культур с такими экзотическими названиями как «Дубок», «100 Пудов», «Трюфель красный», «Три мушкетера смесь», «Бессердцевинная», «Детская сладкая», «Цилиндра одноростковая», «Две сестры смесь», «Коза-Егоза», «Венская голубая», «Русский размер» и т.д.

Управление Россельхознадзора напоминает, что при покупке таких семян можно остаться без урожая. Только нахождение в госреестре гарантирует, что сорт генетически не модифицирован и приспособлен к нашим климатическим условиям.

Добавим, что по итогам проверки в одном только этом магазине было снято с реализации более 1,1 тысячи пакетов с семенами.

ИА «Орелград»