Мошенники пугают орловцев платой по нормативам

25.2.2020 | 14:27 Новости, Общество

На жителей Орловщины обрушился вал извещений о необходимости поверить счетчики.

В последнее время в Орле и Орловском районе участились случаи рассылки извещений от так называемой «Единой информационной службы жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ), рассказали в пресс-службе администрации Орла. «Орелводоканал» официально заявил, что о существовании ЕИСЖКХ информации не имеет и никаких договоров с указанной фирмой не заключал.

— В присылаемых извещениях жителей обязывают пройти метрологическую поверку приборов учета, в противном случае их уведомляют о том, что расчет за потребление услуги будет производиться по нормативу, — пояснили в горадминистрации. — Налицо один их видов агрессивного маркетинга. В группе «особого риска» находятся люди старшего возраста, которых уговаривают заменить приборы учета и делают это по стоимости, значительно превышающей фактическую.

«Орелводоканал» предостерегает жителей Орла: не стоит вступать с подозрительными фирмами ни в какие переговоры, тем более — оплачивать им какие-либо услуги.

По всем вопросам, связанным с поверкой и опломбировкой приборов учета администрация призывает обращаться напрямую в «Орелводоканал» по телефонам: 8 (4862) 633043, 443620.

ИА «Орелград»

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