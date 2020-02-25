Начальник отдела УКХ на два месяца отправлен в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.



Как уже рассказывал «Орелград», в Орле по подозрению в коррупции задержали начальника отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Александра Фролова и руководителя торгового комплекса МУП «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» Александра Арбузова.

Так, Фролов подозревается по двум эпизодам: в получении взятки и покушении на получение взятки. Некоторые подробности этого дела были оглашены в суде Советского района, который рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

По версии следователя, Фролов получил взятку в сумме 20 тысяч рублей за предоставление участка для захоронения на Наугорском кладбище. Во втором случае он же якобы должен был получить взятку в сумме 50 тысяч рублей через посредника, в котором следствие видит Арбузова. Деньги предназначались за предоставление участка для захоронения.

Следствие считает, что Арбузов получил от некой гражданки 50 тысяч рублей наличными для последующей передачи Фролову, но его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Орловской области. Кстати, на Арбузова дело заведено по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя).

Как сообщили в суде Советского района, в отношении Фролова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Арбузову избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно: запрета покидать жилище с 20.00 часов до 06.00 часов без письменного разрешения следователя, за исключением случаев посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований.

Кроме того, ему запрещено выезжать за пределы Орла, посещать общественные места и развлекательные заведения, клубы, бары, рестораны, места проведения массовых и иных мероприятий, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу за исключением адвоката, следователя и оперативников полиции.

Также Арбузову запретили отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

ИА «Орелград»