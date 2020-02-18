СК сообщил о задержании сотрудников УКХ и МУП РОУ

18.2.2020 | 16:17 Важное, Новости, Общество

Их подозревают в получении взятки за предоставление участка под захоронение

В Орле Следственный комитет объявил о задержании начальника отдела контроля за кладбищами УКХ Александра Фролова и руководителя торгового комплекса МУП РОУ Александра Арбузова. По версии следствия, они брали взятки за предоставление участков под захоронение.

СК считает, что Фролов 17 февраля получил от местной жительницы 20 000 рублей за предоставление участка. В этот же день Арбузов получил от другой орловчанки 50 000 рублей, которые должен был передать Фролову за ту же услугу.

Обе встречи проходили на Наугорском кладбище Орла, которое закрыто для захоронений. Подозреваемых с поличным задержали силовики.

Из сообщения УМВД по Орловской области следует, что на Фролова возбудили уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Покушение на получение взятки», на Арбузова – «Посредничество во взяточничестве». Преступление было раскрыто после проверки, которую провели сотрудники антикоррупционного управления УМВД.

По делу продолжаются следственные действия. Рассматривается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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