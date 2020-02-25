Орловская пенсионерка отдала все свои деньги мошенникам

Женщина заплатила за снятие порчи.

Две незнакомки выманили у орловской пенсионерки ее сбережения, ведется расследование, сообщила пресс-служба областного управления МВД. Сумма денег не называется.

74-летняя местная жительница пришла с заявлением в полицию сама. По ее словам, накануне на улице к ней подошли две незнакомки. Под предлогом снятия порчи она передала той, которая представилась целительницей, все свои сбережения. После совершения «ритуала» последняя вернула пенсионерке сверток с якобы находившимися там деньгами. Незнакомки ушли, а бабушка через некоторое время обнаружила, что вместо купюр ей отдали обычную бумагу.

Как рассказали в УВМД, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также сотрудники органов внутренних дел рекомендуют гражданам не доверять незнакомцам, встреченным на улице или в других общественных местах и предлагающим помощь снятии порчи, лечении, какие-либо услуги или легкий заработок. «Это мошенники. Не передавайте им свои сбережения и не сообщайте личную информацию о себе, своих близких или знакомых. Если они помимо вашей воли продолжают навязывать свое общение и предложения – позвоните в полицию», — напоминают стражи порядка.

ИА «Орелград»