Арбитраж оштрафовал первого подрядчика моста «Дружба» в Орле

ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС) должно вернуть УКХ более миллиона рублей.

Заседание состоялось 20 февраля. Арбитраж рассматривал дело о взыскании неустойки с подрядчика за срыв сроков проведения работ. Суд стал на сторону истца, сообщает «ИнфоОрел».

— В заседании РГС не смогли доказать, что морально отставшие от действительности технические условия, касающиеся оптоволокна на мосту и кабеля энергетиков, лежат не в зоне ответственности подрядчика. Хотя УКХ не стало отрицать: конкурс готовился с техусловиями, учтенными на 2014 год, со сроком годности всего 12 месяцев, — пишет издание.

Орловский арбитраж принял решение удовлетворить требования УКХ. Правда, с поправкой на изменения ставки рефинансирования, значение которой сейчас понижено относительно периода, когда стороны только входили в суд.

В общей сложности РГС должно перечислить УКХ 1,073 млн рублей . Сам экс-подрядчик, к слову, признает справедливым штраф в 13 тысяч рублей. Ответчик вправе обжаловать судебное решение в вышестоящую инстанцию.

Судиться с УКХ ему предстоит и еще по одному делу. Речь идет о встречных исках относительно оплаты новых балок на мост «Дружба». Тех самых, которые сейчас активно монтирует второй подрядчик, ООО «Ремспецмост».

ИА «Орелград»