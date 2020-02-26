В Бельдяжках забыли о главе

26.2.2020 | 8:00 Новости, Политика

Прокуратура защитила права экс-чиновницы.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. Проверка была проведена по обращению женщины, которая ранее занимала должность главы администрации Бельдяжского сельского поселения. Она пожаловалась на ущемление своих прав.

Было установлено, что ей еще в мае 2018 года перестали выплачивать положенную по закону доплату к пенсии по старости – муниципальную надбавку за выслугу лет. Задолженность составила чуть менее 40 тысяч рублей.

По мотивам проверки прокурор Кромского района внес представление в адрес действующего главы администрации Бельдяжского сельского поселения. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед экс-чиновницей погасили, а виновный в ее образовании чиновник был привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»

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