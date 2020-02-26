В Орле нашли школьницу из Костромы

Она путешествовала с любимым.

В Орле полицейские и волонтеры поискового отряда разыскали 16-летнюю жительницу Костромы, которая пропала полтора месяца назад. За это время она успела объехать семь областей, сообщили в УМВД по Костромской области.

Заявление об исчезновении ребенка 18 декабря 2019 года написала ее мать. Женщина рассказала, что оставила дочку дома, а сама повела младшего сына на кружок.

Местные СМИ пишут, что девушка, ранее склонная к побегам, на этот раз выбралась из квартиры по водосточной трубе. И – отправилась в вояж с любимым мужчиной. Его, кстати, после обнаружения девушки задержали полицейские: он подозревается в наркопреступлениях.

В полиции уточники, что девушка периодически звонила домой, сообщала о том, что с ней все хорошо и обещала вернуться, но только по достижении совершеннолетия и только за документами.

По данному факту свою проверку проводит и региональный СК.

ИА «Орелград»