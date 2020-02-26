В Орле выделят миллионы на подготовку к армии

Утверждены параметры очередной областной программы.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Молодежь Орловщины». В частности, были уточнены ее цели и задачи, а также скорректированы объемы финансирования. Основными целями станут развитие волонтерского движения и патриотические воспитание юных орловцев. Общий объем финансирования за пять лет превысит 127 миллионов рублей.

Из них более 33 миллионов рублей будет выделено на подпрограмму «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе». Уже в 2020 году на нее планируется потратить более 10,6 миллиона рублей. Основная задача, как следует из паспорта подпрограммы, — «совершенствование условий духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи как основополагающего пласта гражданского общества области».

Кроме того, организаторы планируют повысить престиж военной службы, усовершенствовать работу с допризывной молодежью Орловской области и усилить гражданскую активность в сфере патриотического воспитания.

Решать поставленные задачи будут опробованными методами. Например, запланировано проведение встреч школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в «рамках реализации основных направлений патриотического воспитания».

ИА «Орелград»