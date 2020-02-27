Дмитрий Бутусов в Минсельхозе займется скотом

27.2.2020 | 9:30 Новости, Общество

Стало известно о новом назначении бывшего заместителя Клычкова по АПК

Экс-зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов возглавит департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, пишет Milknews, ссылаясь на источник в ведомстве.

На новом посту Бутусов сменит Геннадия Шичкина, исполняющего обязанности главы департамента после ухода в сентябре прошлого года Харона Амерханова, руководившего департаментом с 2016 года и работавшего в министерстве с 1997-го.

Напомним, Дмитрий Бутусов приехал в Орловскую область из Санкт-Петербурга в бытность губернатором Вадима Потомского в 2015 году. Он стал одним из немногих их команды прежнего губернатора, кто сохранил свое место с приходом нового главы региона Андрея Клычкова.

Как уже писал «Орелград», место Бутусова в правительстве Орловской области занял Сергей Борзенков.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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