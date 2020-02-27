Специалисты рассказали о выявленных в Орле вирусах

27.2.2020 | 12:09 Медицина, Новости

В регионе регистрируются случаи гриппа А (H1N1)2009 и гриппа В.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, на очередной отчетной неделе в регионе незначительно снизился уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших сократилось на 2,6 процента.

«При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии, — рассказали в ведомстве. — Уровень госпитализации по поводу ОРВИ остается низким и составляет 2,8 процента от числа обратившихся за медицинской помощью».

В целом за неделю в Орловской области было зарегистрировано около 6500 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Более 58 процентов заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Эпидемические пороги заболеваемости превышены практически во всех возрастных группах.

В ведомстве отметили, что в соответствии с приказом главного санитарного врача Орловской области предусмотрено введение ограничительных мероприятий в медицинских и социальных организациях области, в том числе введение масочного режима на объектах и в учреждениях и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования