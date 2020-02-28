В Орле проведут предвыборную викторину

По срокам она может совпасть с голосованием о поправках в Конституцию.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение о проведении интернет-викторины «Время выбирать» для молодых и будущих избирателей. Старт она возьмет уже 1 марта, а ее окончание намечено на 30 апреля.

Напомним, в ближайшее время в России должно пройти голосование о поправках в Конституцию страны. Возможная дата его проведения – 22 апреля.

Викторина в Орловской области официально будет проведена «в целях — правового просвещения молодых и будущих избирателей, — распространения и популяризации знаний в области избирательного права и избирательного процесса, а также повышения уровня гражданской и электоральной активности».

Организатором выступит облизбирком, сайт которого станет официальной информационной площадкой. Участникам предложат задания, «представляющие собой практические и теоретические задачи по вопросам избирательного права и избирательного процесса».

«Задания могут быть также связаны с развитием избирательной системы, с прошедшими и предстоящими избирательными кампаниями, единым днем голосования 13 сентября 2020 года», — следует из положения о викторине.

Задания и форма ответов будут размещены на сайте организатора не позднее 1 марта. Предусмотрено две возрастных номинации. В первой будут состязаться участники в возрасте от 12 до 17 лет (включительно), во второй – в возрасте от 18 до 35 лет (включительно). В каждой из них жюри выберет по три победителя, которым вручат дипломы облизбиркома и памятные сувениры.

ИА «Орелград»