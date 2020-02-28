«Зеленую рощу» затаскают по судам?

Заявление о понуждении регоператора к работе подала природоохранная прокуратура. На подхвате – рядовые орловцы.

Природоохранная межрайонная прокуратура Орловской области обратилась в суд с заявлением об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, пишет «Орелтаймс». Ответчиком станет УК «Зеленая Роща».

Природоохранный прокурор Ирина Булгакова просит суд обязать регоператора вывозить отходы с территории мусоросортировочного комплекса «Экоград» в Нарышкино. Речь идёт о тех отходах, которые уже прошли сортировку – «хвостах».

«Установлено, что на территории предприятия складируются отходы после сортировки ТКО, о чем свидетельствует отсутствие в навалах бутылок ПЭТ, стекла, которые складируются отдельно», – говорится в заявлении.

Мусорные «хвосты» заполнили больше гектара земли под Нарышкино. Отходы скалдируют в непосредственной близости от жилых домов и ИК №5. Это создает реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, качеству атмосферного воздуха, почве и источникам питьевого водоснабжения, уверены сотрудники надзорного ведомства.

По мнению прокурора, остатки мусора должны вывозиться в соответствии с Территориальной схемой по обращению с ТКО, а также договором, который был заключен между УК «Зелёная Роща» и «Экоградом». Делать это должна «Зеленая роща». «Данная обязанность региональным оператором не исполнена», – гласит текст заявления.

Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта.

Тем временем, житель Орла Константин Власов рассказал о гражданском иске к регоператору. «26 февраля начался долгожданный судебный процесс с ООО УК «Зеленая Роща», — написал Власов в соцсети. — Первый и основной вопрос – обязательность ежедневного вывоза нашего мусора. Теперь суд определит, кто и что должен делать. Второй вопрос – должен ли регоператор предоставлять мешки для мусора потребителям в частном секторе Орловской области при сборе мусора бесконтейнерным способом. Судья, ведущий процесс, признал, что дело прецедентное, имеет некоторые юридические коллизии. Следующее заседание назначено на 12 марта».

ИА «Орелград»