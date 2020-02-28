«Зеленую рощу» затаскают по судам?

28.2.2020 | 14:40 Новости, Общество

Заявление  о понуждении регоператора к работе подала  природоохранная прокуратура. На подхвате – рядовые орловцы.

Природоохранная межрайонная прокуратура Орловской области обратилась в суд с заявлением об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, пишет «Орелтаймс». Ответчиком станет УК «Зеленая Роща».

Природоохранный прокурор Ирина Булгакова просит суд обязать регоператора вывозить отходы с территории мусоросортировочного комплекса «Экоград» в Нарышкино. Речь идёт о тех отходах, которые уже прошли сортировку – «хвостах».

«Установлено, что на территории предприятия складируются отходы после сортировки ТКО, о чем свидетельствует отсутствие в навалах бутылок ПЭТ, стекла, которые складируются отдельно», – говорится в заявлении.

Мусорные «хвосты» заполнили больше гектара земли под Нарышкино. Отходы скалдируют в непосредственной близости от жилых домов и ИК №5. Это создает реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, качеству атмосферного воздуха, почве и источникам питьевого водоснабжения, уверены сотрудники надзорного ведомства.

По мнению прокурора, остатки мусора должны вывозиться в соответствии с Территориальной схемой по обращению с ТКО, а также договором, который был заключен между УК «Зелёная Роща» и «Экоградом». Делать это должна «Зеленая роща». «Данная обязанность региональным оператором не исполнена», – гласит текст заявления.

Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта.

Тем временем, житель Орла Константин Власов рассказал о гражданском иске к регоператору.  «26 февраля начался долгожданный судебный процесс с ООО УК «Зеленая Роща», — написал Власов в соцсети. — Первый и основной вопрос – обязательность ежедневного вывоза нашего мусора. Теперь суд определит, кто и что должен делать. Второй вопрос – должен ли регоператор предоставлять мешки для мусора потребителям в частном секторе Орловской области при сборе мусора бесконтейнерным способом.  Судья, ведущий процесс, признал, что дело прецедентное, имеет некоторые юридические коллизии. Следующее заседание назначено на 12 марта».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования