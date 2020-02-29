У орловских чиновников нашли нарушения на 17 млн рублей

КСП Орловского района отчиталась о своей работе в прошлом году.

Отчет Контрольно-счетной палаты Орловского района был заслушан на прошедшем заседании депутатов горсовета. Он касался итогов работы в минувшем году. Сообщается, что всего местные аудиторы охватили внешним финансовым муниципальным контролем 17 объектов. Общий объем проверенных средств превысил 510,5 миллиона рублей.

В результате было выявлено различных нарушений и недостатков почти на 17 миллионов рублей, или чуть более чем на 3 процента от общего объема проверенных средств.

Наибольший, в денежном эквиваленте, объем нарушений пришелся на администрации сельских поселений. В них было выявлено «недостатков» примерно на 12,4 миллиона рублей. Далее следуют муниципальные бюджетные образовательные учреждения (выявлены нарушения на сумму свыше 4,2 миллиона рублей) и муниципальные бюджетные учреждения культуры (259,4 тысячи рублей).

Отметим, что 42 процента всех выявленных нарушений составляют так называемые необоснованные расходы. В стоимостном выражении они потянули на 5,18 миллиона рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств составило 2,38 миллиона рублей, неправомерные расходы бюджетных средств – более 1,5 миллиона.

ИА «Орелград»