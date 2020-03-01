Названо место на Орловщине, где проще всего найти работу

1.3.2020 | 10:00 Новости, Общество

Областные власти определили лидера по трудоустройству.

В 2019 году в Орловской области около 13,2 тысяч человек нашли работу при содействии региональной службы занятости. Это почти половина от общего количества обратившихся туда за помощью. Об этом на совещании, посвященном подведению итогов минувшего года, сообщил начальник областного управления труда и занятости Александр Сотников.

По его словам, наиболее высокий уровень трудоустройства в минувшем году был зафиксирован в Краснозоренском районе. Там при помощи службы занятости работу нашли 60,5 процента обратившихся граждан. Чиновник связывает это «экономическое чудо» с открытием новой линии производства в указанном районе, что позволило создать дополнительные рабочие места.

«В ходе совещания отмечалась эффективность работы центров занятости по всем направлениям программы содействия занятости населения от информирования до организации ярмарок вакансий, от содействия самозанятости безработных до оказания им услуг профориентации, профобучения, соцадаптации, психологической поддержки», — сообщили в управлении труда и занятости.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 января 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости Орловской области, составила 3 тысячи человек. Уровень фиксированной безработицы составил 0,8 процента. Наиболее низкий он в Сосковском и Кромском районах — 0,4 и 0,5 процента соответственно. Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Глазуновском и Малоархангельском районах — 1,9 и 1,8 процента соответственно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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