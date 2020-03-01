Орловчанку осудили за насилие над представителем власти

В Орле пьяная девушка поколотила сотрудницу полиции.

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы. Ее обвинили в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Потерпевшей оказалась сотрудница полиции.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Поздним вечером группа нетрезвых молодых людей, в которой была и подсудимая, вышла из ночного клуба на улице Приборостроительной. Молодые люди вели себя вызывающе. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Как следует из материалов дела, действия молодежи подпадали под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). Полицейские потребовали прекратить нарушение общественного порядка.

Из членов компании агрессивнее всех себя повела подсудимая. Девушка буквально напала на сотрудницу полиции, которая прибыла для разбирательства. Она ударила ее кулаком по виску, а затем нанесла удар ногой в живот потерпевшей.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела протрезвевшая девушка обратилась с ходатайством о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Вину она признала в полном объеме. Потерпевшая сотрудница полиции тоже не высказала возражений.

В результате подсудимая была признана виновной и наказана уголовным штрафом в размере 20 тысяч рублей, который она должна выплатить в доход государства.

ИА «Орелград»