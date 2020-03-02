ОЭЗ «Орел» пообещали миллиарды

Правда, не сразу, а к 2029 году.

28 февраля прошло первое заседание наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Руководил мероприятием губернатор Андрей Клычков. Чиновники рассказали ему, когда и сколько инвестиций ждут в объект. При этом в «зоне» до сих пор нет необходимой инфраструктуры для компаний, которые могли бы начать там работать.

По словам руководителя областного экономического департамента Сергея Антонцева и главы АО «Корпорация развития Орловской области» Михаила Панченко, планируется, что к 2029 году на территории ОЭЗ будут работать 16 резидентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Количество созданных рабочих мест, по прогнозам чиновников, достигнет 1883, совокупный объем инвестиций резидентов превысит 9 млрд рублей, а совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 3,4 млрд рублей.

— В настоящее время ведется работа по подготовке проектно-сметной документации для строительства необходимых объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны, — рассказали в пресс-службе главы региона. И подчеркнули, что работа по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» на территории Мценского района ведется правительством Орловской области с 2018 года. Статус ОЭЗ получен в сентябре 2019 года.

Команда Андрея Клычкова не первый раз позиционирует создание ОЭЗ на Орловщине как свое особое достижение. Но справедливости ради стоит отметить, что началась работа по созданию особой экономической зоны во Мценском районе еще при губернаторе Вадиме Потомском. Он успел не только начать переговоры с правительством, но и определиться с местом под ОЭЗ. И даже придумал ей название – «Серп и молот». Довести дело до ума тогдашнему областному правительству помешал глобальный экономический кризис в стране, из-за которого массово сворачивались инвестпроекты, а создание ОЭЗ в России было временно прекращено.

ИА «Орелград»