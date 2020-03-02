Орловский СК заинтересовался бараком для сирот

2.3.2020 | 15:23 Важное, ЖКХ, Новости

Поводом для проверки силовиков стали сообщения в СМИ.

Региональный СК инициировал доследственную проверку по факту предоставления в Троснянском районе Орловской области детям-сиротам некачественного жилья.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Следствие намерено дать объективную оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ход и результаты проверки взяты на контроль руководителем следственного управления.

Сообщается, что проверка началась после сообщений региональных средств массовой информации.

Как уже рассказывал «Орелград», одноэтажный дом, построенный для обеспечения детей-сирот жильем, буквально трещит по швам. Люди возмущены и предлагают пожить в таких условиях губернатору Андрею Клычкову и его семье.

ИА «Орелград»

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