ЕГЭ станет не единственным испытанием для орловских выпускников

3.3.2020 | 7:00 Новости, Образование

В Орле проверочные работы выполнят по тем предметам, по которым не будет ЕГЭ.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области стартовало так называемые всероссийские проверочные работы (ВПР), которые выполнят одиннадцатиклассники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

Так, со 2 по 6 марта пройдут ВПР по географии и иностранному языку, с 10 по 13 марта — по истории и химии, а с 16 по 20 марта – по физике и биологии. В Центре отметили, что образовательным организациям было дано право самостоятельно выбрать дату проведения ВПР в указанный промежуток времени.

«Обучающиеся 34 образовательных организаций Орловской области в этом году проверят свои знания по иностранному языку, который будет проводиться в устной форме на компьютерах, — добавили в ОРЦОКО. — Обучающиеся 11-х классов принимают участие в ВПР по тем учебным предметам, по которым не планируют проходить ЕГЭ».

Кстати, предусмотрена проверка и перепроверка работ участников ВПР не только на школьном, но и на муниципальном и региональном уровнях.

ИА «Орелград»

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