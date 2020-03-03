В Орловской области снюсы запретят без ограничений

Закон о запрете снюсов прошел второе чтение.

Орловский облсовет народных депутатов в окончательной редакции принял закон № 385-6 «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции».

Согласно ему, в Орловской области не допускается продажа детям электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей. Под детьми орловский закон подразумевает граждан, не достигший возраста 18 лет.

Ко второму чтению проект закона претерпел только одно изменение. В первоначальной редакции было указано минимальное количество содержание никотина в веществе для того, чтобы оно подпало под запрет.

Например, в снюсах — бестабачных сосательных и жевательных смесях — никотина должно было быть не менее 0,1 мг/г. Однако во втором чтении был принят законопроект, в котором подобные ограничения не указаны. Поэтому запрет распространяется на все подобные товары, независимо от объема содержания в них никотина.

«При употреблении никотиносодержащей продукции очень быстро развивается никотиновая зависимость, которая со временем начинает подрывать жизненно важные системы организма и увеличивает риск развития онкологических и респираторных заболеваний, — следует из пояснительной записки к законопроекту. — Так как доза потребляемого никотина очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройствам детского сознания».

Парламентарии отмечают, что у подростков в результате потребления никотиносодержащей продукции врачи отмечают снижение памяти и работоспособности, нарушения работы центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, серьезные заболевания десен и зубов.

«Кроме физического привыкания, очень быстро развивается психологическая зависимость, при этом возрастает потребность в более сильных ощущениях, что в дальнейшем может привести к употреблению наркотиков», — говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

ИА «Орелград»