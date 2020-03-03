В орловской поликлинике подрались пациенты

Определить, кто первым должен пойти сдать кровь, они смогли только так.

Два орловца устроили потасовку у кабинета забора крови, сообщает ОГТРК. В социальных сетях опубликовано видео, которое набрало уже больше 14 тысяч просмотров.

Место действия — Плещеевская больница. Участники — пожилые жители Орловского района, которые приехали сдать кровь на анализ.

Сюда собираются по утрам пациенты всего района – от Знаменки до Хардиково. В этих же кабинетах сдают анализы и маленькие дети, и для них нет отдельной очереди. Толпа по утрам собирается приличная.

На видео снято, как один из мужчина подошел к двери кабинета забора крови и стал утверждать, что занимал очередь ранее, но ни один из очередников его не узнал. После началась потасовка. Вспыльчивых пенсионеров пытались разнять женщины, стоявшие рядом, но на уговоры они не поддавались. Подействовало замечание одной из сотрудниц.

— В больнице работают два процедурных кабинета, но тем не мене, этот вид деятельности достаточно востребованный, и пациентов с утра — потому что люди приходят все-таки сдавать анализы натощак — собирается достаточно много. Процедурный кабинет работал в штатном режиме. Кровь у всех взяли на анализ. И этих пациентов обслужили в том числе, — рассказала ОГТРК Любовь Синицына, зам. главврача по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению Плещеевской ЦРБ.

ИА «Орелград»