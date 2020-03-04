Банк внезапно вспомнил об умершем под Орлом должнике

Иск к наследнику умершего заемщика был рассмотрен в Залегощи.

Как сообщает суд Залегощенского района, исковое заявление о взыскании суммы задолженности по кредитному договору за счет наследственного имущества должника подал банк «Русский Стандарт». Ответчиком выступил местный житель. Впрочем, сам он кредит в этом банке не брал. Однако это сделала его мама.

Как следует из материалов дела, при жизни она не успела погасить финансовые обязательства перед кредитной организацией. По подсчетам банка, задолженность по кредитному договору составляет около 47 тысяч рублей. Иск был подан к ее сыну, который после смерти матери вступил в права наследования. Вместе с имуществом он унаследовал и неисполненные финансовые обязательства.

Однако суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Исследовав письменные материалы дела, он пришел к выводу, что истцом пропущен срок исковой давности. Это обстоятельство «явилось самостоятельным основанием для отказа в иске». Впрочем, банк имеет право оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»