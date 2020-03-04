Орловцы жалуются на травмпункт больницы им. Боткина

В Сети пишут, что теперь он не работает по ночам.

Сообщение об этом появилось в одном из орловских пабликов в «ВКонтакте». «Травмпункт при Боткина прекратил работу в ночное время, — пишет пользователь, пожелавший остаться анонимным. — Это означает, в моем понимании, получив травму, ждем «скорую» (в легком случае) или вызываем такси (в худшем, не дай Бог), что равносильно ожиданию «китайской пасхи», едем в Семашко, где мучаемся от боли, ожидая своей очереди. Не самая лучшая перспектива, особенно в праздничные дни».

Напомним, ранее пациенты поликлиники при больнице им. Боткина жаловались на отказы врачей принимать их из-за большой нагрузки. Как писал «Орелград», суд тогда стал на строну эскулапов: на одного врача-терапевта здесь приходится почти две тысячи пациентов.

ИА «Орелград»