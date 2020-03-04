Орловские чиновники не нашли денег на забор для школы

Искать финансовые средства теперь им придется по суду.

В Болхове суд удовлетворил иск районной прокуратуры, поданной в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиков было два: руководство Однолуцкой основной общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза И.И. Аверьянова и администрация Болховского района.

Как следует из материалов дела, еще в октябре 2018 года прокуратура провела проверку. Было установлено, что указанная школа не имеет надежного забора, который ограда бы е по всему периметру. Иными словами, проникнуть на территорию можно через дыры в заборе.

По мнению прокуратуры, «непринятие мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних и сотрудников образовательного учреждения создает условия для беспрепятственного совершения террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей, уничтожение имущества».

В адрес администрации Болховского района было внесено представление об устранении нарушений. Чиновникам предписали выделить финансирование на обустройство забора. Прошел год, но чиновники так ничего и не сделали. Это подтвердила повторная проверка, в которой совместно с работниками прокуратуры участвовали местные полицейские.

Так как чиновники не захотели или не смогли найти деньги на забор добровольно, против них был подан иск. Суд счел требования прокуратуры справедливыми и удовлетворил их. Школу обязали «принять меры по обеспечению замкнутого периметрального ограждения территории образовательного учреждения в целях защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу».

Администрацию Болховского района обязали «произвести финансирование мероприятий, связанных с установкой замкнутого периметрального ограждения территории школы».

ИА «Орелград»