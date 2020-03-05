Бывшего директора «Орелгортеплоэнерго» будут судить

5.3.2020 | 10:33 Новости, Общество

Он ездил по своим делам за служебный счет и «прокатал» больше четырех миллионов.

Региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Его обвиняют в мошенничестве, причем в особо крупном размере.

Следствием установлено, что Дорофеев с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года регулярно посещал по личным вопросам Санкт-Петербург и Москву, при этом, используя свое служебное положение, данные поездки он оформлял как служебные командировки,  рассказали в пресс-службе ведомства. На банковские карты обвиняемого перечислялись денежные средства, предназначенные для компенсации командировочных расходов, которыми он распоряжался по своему усмотрению.

Из-за незаконных действий Дорофеева АО «Орелгортеплоэнерго» причинен имущественный вред на общую сумму более 4,5 миллионов рублей, подсчитали следователи.

Сейчас  уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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