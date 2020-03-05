Клычков вернул безлимитный проездной орловским льготникам

Он начнет действовать во Всемирный день смеха – 1 апреля

Андрей Клычков вернул орловским льготникам безлимитный социальный проездной. Он рассказал о своем решении вчера, 4 марта в программе «Актуальное интервью» на «Первом областном телеканале».

Льгота будет действовать на прежних условиях с 1 апреля. Необходимое постановление уже подписано.

Напомним, ранее именно губернатор Клычков отменил привычный для орловских льготников проездной. До 2019 года социальный проездной был безлимитным и стоил 350 рублей. Год назад его стоимость была увеличена до 450 рублей с одновременным введением лимита — 60 поездок в месяц.

Это вызвало возмущение орловских пенсионеров, они даже стояли с пикетами у стен областной администрации. Андрей Клычков однажды вышел к пикетирующим и стал объяснять, что власти решили установить лимит поездок, чтобы не платить перевозчикам «за воздух». В ответ пенсионеры наперебой начали говорить, что им катастрофически не хватает 60 установленных поездок. Многие вынуждены брать проездные у родственников.

Поддержал пенсионеров и областной Совет, призвав региональное правительство вернуть безлимитные проездные.

ИА «Орелград»