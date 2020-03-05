В Орле невероятно выросла зарплата

Оптимистичные данные обнародовали региональные статистики.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате граждан, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. На текущий момент приведены сведения за декабрь минувшего года. Этот месяц отметился небывалым скачком уровня оплаты труда, что связано с сезонностью. Доходы граждан в декабре традиционно превышают среднемесячный уровень.

Согласно отчету, в Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2019 года, составила 38594 рубля. Она увеличилась по сравнению с ноябрем 2019 года сразу на 31,5 процента, а показатель декабря 2018 года превзошла на 12,9 процента. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2019 года увеличилась по сравнению с декабрем 2018 года на 9,3 процента.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 86986 рублей, государственном управлении – 66740, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 44737, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 39383 рубля», — сообщает Орелстат.

Средняя заработная плата работников образования в декабре составила 37382 рубля, в сфере здравоохранения и социальных услуг – 35050, на обрабатывающих производствах – 33741, в оптовой и розничной торговле – 28656.

ИА «Орелград»