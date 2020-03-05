В Орле силовики устроили облаву на студентов

Среди иностранных «мучеников науки» нашлись сотни нелегалов.

Вчера миграционная служба совместно с бойцами Росгвардии и оперативниками ФСБ устроила масштабный рейд в орловском студенческом общежитии, где живут студенты-иностранцы, сообщает ОГТРК.

Проверка выявила, что необходимые для мигрантов документы оказались не у всех. Нарушителей оказалось столько, что увозить их в миграционную службу пришлось на дополнительном транспорте.

По словам начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Наталии Балашовой, мероприятие провели специально для выявления административных правонарушений или преступлений в сфере миграции иностранными студентами.

Для оформления административных протоколов в УФМС привезли более 200 человек.

В основном нарушителями оказались жители постсоветской Азии. Работая с ними, полицейские пришли к выводу, что вуз (какой именно, не сообщается) вообще не контролирует правовые отношения студентов-иностранцев с российским миграционным законодательством.

ИА «Орелград»