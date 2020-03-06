Орловцам могут вернуть взносы на капремонт

6.3.2020 | 9:24 Новости, Общество

Утвержден порядок возврата средств фонда капитального ремонта собственникам помещений.


Правительство Орловской области утвердило механизм возврата взносов на капремонт многоквартирных домов собственникам помещений региональным оператором. Случаи, когда такое возможно, определены частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно постановлению орловского правительства, если дом признают аварийным, то средства на его снос или реконструкцию разрешено брать из фонда капремонта, но только по решению собственников. Если после проведения всех работ останутся деньги, то их поделят между владельцами квартир пропорционально размеру уплаченных ими взносов.
Деньги будут обязаны вернуть и в случае, если МКД исключат из региональной программы капитального ремонта при ее актуализации или при изъятии для государственных и муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен дом.
С полной версией постановления №112, принятого 3 марта 2020 года, и условиями возврата средств капремонта можно ознакомиться на портале Орловской области в разделе «Законодательство».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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