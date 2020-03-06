Переулок Маслозаводской в Орле снова освещен

Фонари здесь не горели несколько месяцев.

Вчера вечером в переулке Маслозаводском закончили работы по восстановлению уличного освещения, доложила пресс-служба администрации Орла. По официальной информации, вернуть свет здесь распорядился глава администрации Александр Муромский во время объезда города с журналистами 4 марта.

ДТП, в результате которого сильно пострадали столбы электропередач, произошло на Маслозаводском еще осенью прошлого года. Эти опоры питали 19 уличных фонарей. Переулок погрузился во мрак. При этом движение здесь активное, тут объезжают город фуры. А со времени закрытия на ремонт улицы Высоковольтной – и многие другие автомобилисты.

Что помешало Александру Муромскому дать поручение о восстановлении освещения на Маслозаводском раньше, пресс-служба не уточняет. Зато сообщает, что «освещение восстанавливали бригады ИП Акимов А.И.».

ИА «Орелград»