В Орле проснулись клещи

Владельцы собак уже находят опасных насекомых на своих питомцах.

Фотография клеща, снятого с домашней собаки после прогулке в Орле, появилась в Сети. «Собака принесла с прогулки. Советский район», — подписала автор фото.

В комментариях жители города подтверждают: клещей и правда много, и проснулись они не вчера. Люди пишут, когда и сколько уже успели снять клещей со своих домашних животных, а также делятся информацией о лекарствах для профилактики болезней.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что из-за аномально теплой зимы клещи в 2020 году проснулись раньше срока. Специалист ведомства рассказала «Известиям», что в этом году за счет ранней теплой весны сезон активности клещей стартует на два месяца раньше обычного. Впрочем, по уверению специалистов, те клещи, что уже активны, угрозы для человека не представляют. Чего не скажешь о домашних животных.

ИА «Орелград»